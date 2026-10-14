Собрали для вас самые угарные приколы за октябрь. Только отборный юмор и ничего лишнего!А вы бы хотели, чтобы такие подборки выходили чаще или лучше реже, но с более качественным отбором?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .
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