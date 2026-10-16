Басманный суд Москвы арестовал на два месяца руководителя благотворительного фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» Елену Кротову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ловушка саморазру...
- Откажемся от пицц...
- «Сердце вырывалос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым