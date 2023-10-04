Губернатор Подмосковья осмотрел новый переход возле ж/д станции Удельная

РИАМО - 4 окт. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил новый пешеходный переход через железную дорогу, построенный возле станции Удельная в Раменском округе, и пообщался с местными жителями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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