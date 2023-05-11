На Украине допустили разногласия между Зеленским и Залужным

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог пропустить заседание Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный мог пропустить заседание Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает экс-советник бывшего лидера страны Леонида Кучмы Олег Соскин.
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