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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин сделал 777-ю голевую передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории лиги, обогнав Рателля

Малкин сделал 777-ю голевую передачу в НХЛ и вышел на 39-е место в истории лиги, обогнав Рателля

Форвард «Питтсбурга» ассистировал Рикарду Ракеллю при единственной шайбе «Питтсбурга» в матче с «Баффало» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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