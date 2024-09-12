Зеленский передал Блинкену план возможного использования ракет для ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский передал руководителю Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по территории Российской Федерации и «список вероятных целей».
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