Импортозамещающее производство тормозов для «КАМАЗов» запустили в Челнах

Входящая в группу «Восток — тормозные системы» компания «ВБК Восток» запустила в Набережных Челнах импортозамещающее серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовых автомобилей «ГАЗ» и «КАМАЗ», а также для прицепов.