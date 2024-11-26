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Импортозамещающее производство тормозов для «КАМАЗов» запустили в Челнах

Импортозамещающее производство тормозов для «КАМАЗов» запустили в Челнах

Входящая в группу «Восток — тормозные системы» компания «ВБК Восток» запустила в Набережных Челнах импортозамещающее серийное производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовых автомобилей «ГАЗ» и «КАМАЗ», а также для прицепов.

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