Поставленные ВСУ американские танки M1A1SA Abrams получили бортовую динамическую защиту ARAT первого поколения

Динамическая защита ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles) была разработана специально для танков М1А1 и М1А2 Abrams после войны 2004 года в Ираке.
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