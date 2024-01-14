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Военное обозрение

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Поставленные ВСУ американские танки M1A1SA Abrams получили бортовую динамическую защиту ARAT первого поколения

Поставленные ВСУ американские танки M1A1SA Abrams получили бортовую динамическую защиту ARAT первого поколения

Динамическая защита ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles) была разработана специально для танков М1А1 и М1А2 Abrams после войны 2004 года в Ираке.

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