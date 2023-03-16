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РВ: Боевики ВСУ бегут под натиском штурма «Отважных» ВС РФ на Лиманском направлении

РВ: Боевики ВСУ бегут под натиском штурма «Отважных» ВС РФ на Лиманском направлении

Авторы Телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны" информируют о событиях в зоне СВО. Сообщается, что штурмовики группировки "Центр" смогли ликвидировать опорные пункты 2 и 3 батальонов 25 овдбр ВС Украины на Лиманском направлении .

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