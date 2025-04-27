«Спартак» хочет совершить три-четыре трансфера в летнее окно. Клуб ищет центрального хавбека и крайнего защитника с российским паспортом

По данным Metaratings.ru, московский клуб планирует летом совершить три-четыре сделки. Клуб ищет центрального полузащитника, крайнего защитника с российским паспортом, возможны покупки новых форварда и центрального защитника.
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