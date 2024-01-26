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Ядерное оружие на территории Великобритании

Британская газета The Daily Telegraph нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании Издание обнаружило в документах Пентагона еще несколько упоминаний плана, который может предполагать размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, о чем издание уже сообщало ранее.

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