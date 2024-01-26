Британская газета The Daily Telegraph нашла новые указания на то, что США намерены впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на территории Великобритании Издание обнаружило в документах Пентагона еще несколько упоминаний плана, который может предполагать размещения ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, о чем издание уже сообщало ранее.