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Новости Брянска

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Брянцы заплатили почти 7 млн штрафов за 7 месяцев года

Брянцы заплатили почти 7 млн штрафов за 7 месяцев года

За 7 месяцев 2026 года в Брянской области вынесено более 10 тысяч постановлений о штрафах на сумму свыше 7 миллионов рублей, из которых взыскано 6,5 миллионов.

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