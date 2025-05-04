Возможно, одна из самых необычных находок на затонувшем корабле

Крайне необычную находку сделали исследователи центра NOAA Ocean Exploration. В апреле они впервые в истории спустили радиоуправляемую камеру внутрь американского авианосца «Йорктаун» (Yorktown), потерпевшего крушение во время Второй мировой войны и ныне скрытого под водой на глубине около пяти километров.
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