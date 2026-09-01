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«Почему обезьяны передумали становиться людьми?»: учителя поделились самыми забавными вопросами школьников

«Почему обезьяны передумали становиться людьми?»: учителя поделились самыми забавными вопросами школьников

А какие вопросы ребенок задавал вам? «Расписание на послезавтра»Ученики начальных классов регулярно вводят учителей в ступор нелепыми вопросами.

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