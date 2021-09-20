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Курсы обмена валют в офисах СберБанка появились на картах 2ГИС

Курсы обмена валют в офисах СберБанка появились на картах 2ГИС

На карты 2ГИС (компания входит в экосистему Сбера) добавлены актуальные курсы валют. Теперь пользователь может не только быстро найти ближайший офис СберБанка, но и сравнить курсы обмена валют в разных отделениях, чтобы выбрать самый выгодный.

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