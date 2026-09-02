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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Русские вратари – лучшие в мире. Благодаря работе ФХР в стране появилась эффективная система подготовки своих голкиперов, наша работа дает результат»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил заслугу ФХР в том, что российские вратари стали лучшими в мире.

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