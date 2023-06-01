ПСБ понизил ставку по накопительному счету «Про запас»

Промсвязьбанк с 1 июня понизил ставку по накопительному счету «Про запас».В первые два месяца процентная ставка составляет 8,5% годовых (вместо 9%) и действует на остаток до 10 млн рублей для клиентов, не имевших действующих накопительных счетов в банке последние 90 дней до даты открытия накопительного счета, а также для клиентов, у которых суммарный остаток на всех действующих и закрытых накопительных счетах в течение 90 календарных дней, предшествовавших дате открытия нового накопительного счета «Про запас», ни в один из дней не превышал 1 тыс.