В Свердловской области вооруженная пистолетом женщина устроила скандал с угрозами на АЗС

В поселке у въезда в Среднеуральск разгорелся конфликт на автозаправке: местная жительница, приехавшая на «Ниве», достала пистолет и начала угрожать другим водителям, стоявшим в очереди.
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