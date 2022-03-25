Телеканал "КРЫМ 24"

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В Симферополе полицейские «накрыли» наркопритон

В Симферополе полицейские «накрыли» наркопритон

В Симферополе полицейские обнаружили действующий наркопритон, который организовал в своей квартире 24-летний житель крымской столицы.

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