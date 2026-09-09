В Липецке 10 сентября не будет холодной воды на 52 улицах

Отключение связано с проведением плановых работ. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей, возможны изменения в качестве воды после восстановления подачи.
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