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Пункт-А

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В Астрахани возобновили дорожную разметку на главных улицах

В Астрахани возобновили дорожную разметку на главных улицах

Муниципальные власти Астрахани продолжают обновлять дорожную разметку в городе. Ранее вертикальную и горизонтальную разметку нанесли на ключевых перекрестках, где наблюдалась повышенная концентрация ДТП происшествий, а также вблизи школ и детских садов.

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