В Астрахани возобновили дорожную разметку на главных улицах

Муниципальные власти Астрахани продолжают обновлять дорожную разметку в городе. Ранее вертикальную и горизонтальную разметку нанесли на ключевых перекрестках, где наблюдалась повышенная концентрация ДТП происшествий, а также вблизи школ и детских садов.