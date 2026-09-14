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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новчиок «Зенита» Ике Ироэгбу об изучении русского языка: «Он довольно сложный»

Новичок « Зенита » Ике Ироэгбу рассказал о переходе в команду из Санкт-Петербурга и признался, что пока почти не выучил русский язык.

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