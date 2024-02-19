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«Мы скоро станем родителями», – 54-летняя родственница Рената Ибрагимова, вышедшая за 23-летнего пасынка, согласилась на ЭКО и купила дом за 170 миллионов

«Мы скоро станем родителями», – 54-летняя родственница Рената Ибрагимова, вышедшая за 23-летнего пасынка, согласилась на ЭКО и купила дом за 170 миллионов

Публика продолжает бурно обсуждать роман между 54-летней певице Айсылу и ее приемным сыном Даниилом Чижевским.

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