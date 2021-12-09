Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ «Рязанский» за мужество и самоотверженность

Четкие действия персонала помогли предотвратить большее число жертв О визите в МФЦ «Рязанский», где 7 декабря в результате открытой бывшим военным стрельбы погибло два человека, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».