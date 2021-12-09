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  • Sergiy Che
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Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ «Рязанский» за мужество и самоотверженность

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ «Рязанский» за мужество и самоотверженность

Четкие действия персонала помогли предотвратить большее число жертв О визите в  МФЦ «Рязанский», где 7 декабря в результате открытой бывшим военным стрельбы погибло два человека, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте».

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