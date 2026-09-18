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Более миллиона россиян уже проголосовали на выборах депутатов ГД через ДЭГ

Более миллиона россиян уже проголосовали на выборах депутатов ГД через ДЭГ

Свыше миллиона россиян уже отдали голоса через интернет на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

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