Мнение: «Запад намерен разорвать сотрудничество в энергетике между Арменией и Россией», – Арман Ванескегян

В эфире программы «Мнение» политический обозреватель «Спутник Армения» Арман Ванескегян прокомментировал намерение команды президента Армении Никола Пашиняна национализировать компанию «Электрические сети Армении».
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