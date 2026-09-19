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Мнение: «Запад намерен разорвать сотрудничество в энергетике между Арменией и Россией», – Арман Ванескегян

Мнение: «Запад намерен разорвать сотрудничество в энергетике между Арменией и Россией», – Арман Ванескегян

В эфире программы «Мнение» политический обозреватель «Спутник Армения» Арман Ванескегян прокомментировал намерение команды президента Армении Никола Пашиняна национализировать компанию «Электрические сети Армении».

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