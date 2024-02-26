ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 651 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Ааа, каждая тема как в первый раз.)))Отсчет таким вот образом у вас осуществляется.Родители разводят...
  • Вера Федорова
    Сегодня ещё только пятые сутки пошли , а вы уже забили тревогу😜.Родители разводят...
  • Вера Федорова
    Ну да, баба костьми ляжет, но не отпустит мужа с сыном на рыбалку, и шахматы выкинет, но не разрешит им поиграть...Родители разводят...

Бывшая мужа постоянно спихивает нам больного ребенка 

Бывшая мужа постоянно спихивает нам больного ребенка 

У моего мужа очень хитрая жена. Ей самой лень возиться с больным ребенком, поэтому, как только он заболевает, у нее тут же находится сотня предлогов, чтобы спихнуть его к нам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элина Морозова
Родите своего и скажите, что больного ребенка к своему здоровому забирать не можете.
Ответить
17 час.
Вера Федорова
Что значит &quot;спихивает&quot; ребёнка?! Это называется по-другому: делят заботы о своём ребёнке. Не нравится- найди себе бездетного.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх