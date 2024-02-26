У моего мужа очень хитрая жена. Ей самой лень возиться с больным ребенком, поэтому, как только он заболевает, у нее тут же находится сотня предлогов, чтобы спихнуть его к нам.
Бывшая мужа постоянно спихивает нам больного ребенка
Комментарии
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Элина Морозова
Родите своего и скажите, что больного ребенка к своему здоровому забирать не можете.
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17 час.
Вера Федорова
Что значит "спихивает" ребёнка?! Это называется по-другому: делят заботы о своём ребёнке. Не нравится- найди себе бездетного.
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8 час.
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