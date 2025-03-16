Мошенники изобрели новую схему для доступа к мобильному банку

Мошенники придумали новую схему получения доступа к sim-карте и мобильному банку. Они под видом представителя оператора связи звонят своей жертве и просят нажать на телефоне #90, #09 или любую другую комбинацию.
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