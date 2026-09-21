Захарова заявила о терроризме Зеленского на фоне угроз авиации

Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в терроризме, комментируя его угрозы гражданской авиации.
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