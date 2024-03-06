Состоялось очередное заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за ходом проведения выборов на территории ЯНАО

В ходе заседания участники рассмотрели и обсудили доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на тему: «Общественное наблюдение на выборах Президента России-2024: инструменты, инфраструктура, практики».
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