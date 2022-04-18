Конфискация российских яхт ударила по бюджету стран Запада

Аресты яхт российских миллиардеров обойдутся США и Евросоюзу в сотни миллионов долларов. Так, например, содержание недавно конфискованной в Испании по ордеру США 78-метровой яхты Tango Виктора Вексельберга будет стоит бюджету США $9,5 млн в год.