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Закон и Порядок

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  • Катерина
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Британские СМИ: Путин унизил англичан, отказавшись пожать руку британскому послу

Британские СМИ: Путин унизил англичан, отказавшись пожать руку британскому послу

Наверное, очень тяжело пережить тот момент, когда живёшь в своём узком и одному тебе понятном мире, в котором считаешь себя очень значимым и великим, а потом вдруг оказывается, что ты - лишь самодовольный напыщенный индюк, которого ни во что не ставят лидеры по-настоящему значимых стран.

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