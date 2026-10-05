Как отметил в своем поздравления ко всем учителям страны В.В. Путин, Президент России, в стране с каждым годом растет престиж профессии педагога, а это говорит о том, что всегда будут желающие по душе и призванию идти в эту профессию и учить детей.
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