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Как отметил в своем поздравления ко всем учителям страны В.В

Как отметил в своем поздравления ко всем учителям страны В.В. Путин, Президент России, в стране с каждым годом растет престиж профессии педагога, а это говорит о том, что всегда будут желающие по душе и призванию идти в эту профессию и учить детей.

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