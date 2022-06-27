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В «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду

В «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду

Пресс-служба «Динамо» сравнила хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Криштиану Роналду. «Кто же из них GOAT? На наш взгляд, всё очевидно», — говорится в заявлении клуба.

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