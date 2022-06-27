В «Динамо» заявили о превосходстве Овечкина над Роналду

Пресс-служба «Динамо» сравнила хоккеиста Александра Овечкина и футболиста Криштиану Роналду. «Кто же из них GOAT? На наш взгляд, всё очевидно», — говорится в заявлении клуба.
Популярные статьи
- «Противник продолжает нести значительные потери»: в МО РФ заявили об уничтожении до 80 польских наёмников под Донецком
- Минобороны России: батальон ВСУ отказался отбывать из Львова в Донбасс
- «В результате удара российской артиллерии»: в Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацформирования «Кракен»
Свежие комментарии