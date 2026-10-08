В Брянской области беспилотники атаковали грузовики, есть пострадавшие

Пострадали водитель и пассажирка после атаки беспилотников на грузовики под Брянском.Как сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук, на трассе Брянск - Новозыбков, недалеко от села Смотрова Буда, беспилотники атаковали два грузовика.
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