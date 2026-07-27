Путин: Россия добьётся своих целей в СВО

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что Россия добьётся своих целей в СВО. Об этом он сказал в рамках встречи с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы текущего созыва.
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