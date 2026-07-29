Американское плавучее хранилище СПГ атаковано у побережья Египта Беспилотник неизвестного происхождения атаковал плавучее хранилище сжиженного газа в Египте.
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Американское плавучее хранилище СПГ атаковано у побережья Египта Беспилотник неизвестного происхождения атаковал плавучее хранилище сжиженного газа в Египте.
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