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Депутат Валуев считает, что Бах еще может пойти на выборы президента МОК

Депутат Валуев считает, что Бах еще может пойти на выборы президента МОК

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК Томас Бах, несмотря на заявление о том, что он покинет свой пост в 2025 году, может пойти на новые выборы, передает ТАСС.

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Комментарии
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Федор Родников
А что это недоразумение ещё депутат?-бедная Россия.
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