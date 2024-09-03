Депутат Валуев считает, что Бах еще может пойти на выборы президента МОК

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК Томас Бах, несмотря на заявление о том, что он покинет свой пост в 2025 году, может пойти на новые выборы, передает ТАСС.
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