Сергунина: Туркомпании столицы примут участие еще в шести зарубежных бизнес-миссиях

Москва продолжает развивать свой туристический потенциал. Столичные компании принимают участие в международных фестивалях и выставках, переговорах с коллегами из других государств, продвигают свои проекты на зарубежных отраслевых платформах.
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