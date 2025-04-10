Нижегородский общественник рассказал старшеклассникам о важности безопасного поведения в сети Интернет

В рамках системной работы по профилактике правонарушений в молодежной среде и повышению кибербезопасности подрастающего поколения член Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области, профессор кафедры общей социологии и социальной работы ННГУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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