Кети Топурия подтвердила третью беременность

Российская певица и солистка A’Studio Кети Топурия объявила о своей беременности. В сообщении, опубликованном в социальных сетях, знаменитость показала фотографию, на которой виден ее округлившийся живот.
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