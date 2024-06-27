СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    оставьте инвалидов в покое🧑‍🎨Приползли в Россию
  • Владимир Бесолов
    Судьбоносный вопрос! По какой причине Москва, ясно представляя нападение на Арцах Азербайджана совместно с Турцией и ...О демагогии армян...
  • Serg
    "Но перед этим за сутки предупредить"- полная хрень. Не знаю, как гражданские, а вот те, которых соберутся накрыть- с...Турбулентность на...

«Герой по имени Саша»: Водитель автобуса вывез с пляжа Севастополя, атакованного ВСУ, почти 300 человек

«Герой по имени Саша»: Водитель автобуса вывез с пляжа Севастополя, атакованного ВСУ, почти 300 человек

Странное дело, но прочесав интернет, я так и не смог узнать фамилию этого молодого парня. Известно только, что зовут его Александр, ему 33 года и у него есть семья - жена и две дочки, младшей из которых чуть больше годика.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Высотин
Ищет милиция, ищут прохожие ... водителя автобуса № 50 неужели трудно отыскать? Что тогда говорить о шпиёнах/диверсантах , которые шайками бродят по Крыму и наводят нацистов на цели!? (( . Приехали...  Наградить гражданина России : действовал не раздумывая,чётко .
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Александр настоящий человек и ГЕРОЙ!! ДОСТОЙНЫЙ!! Огромное ему спасибо за помощь людям в такую страшную годину!! И ОН ДОСТОИН НАГРАДЫ!!!....
Ответить
3 час.
Дмитрий Gold
Он просто не видит в этом еройства, вывез людей после обстрела, это как машиниста метро наградили за то, что доехал до станции, а не побежал по шпалам истошно крича.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх