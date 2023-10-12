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Артиллерист Степан Самохин из Новосибирской области погиб на СВО

Артиллерист Степан Самохин из Новосибирской области погиб на СВО

Администрация Колыванского района выразила соболезнования родным и близким местного жителя.В Колыванском районе Новосибирской области сообщили о гибели в зоне проведения специальной военной операции местного жителя Степана Самохина.

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