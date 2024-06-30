Во Владивостоке мигрант зарезал русского парня за замечание

Вмешается диаспора ( ОПГ )..заплатит кому надо..и в худшем случае этих сволочей депортируют...Это же для наших чинуш - нормально..Правильно Володин?

СЗ

Сергей Захаров

Ну что господа Хинштэйн иВолодин как идальше будем не принимать закон об незаконной миграции такое впечатление что это ваш хлеб незаконные мигранты