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Царьград

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Во Владивостоке мигрант зарезал русского парня за замечание

Во Владивостоке мигрант зарезал русского парня за замечание

СК в Приморском крае возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".В Приморском крае мигрант из Узбекистана убил местного жителя после замечания о громком и неуместном поведении.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
Вмешается диаспора ( ОПГ )..заплатит кому надо..и в худшем случае этих сволочей депортируют...Это же для наших чинуш - нормально..Правильно Володин?
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14 час.
СЗ
Сергей Захаров
Ну что господа Хинштэйн иВолодин как идальше будем не принимать закон об незаконной миграции такое впечатление что это ваш хлеб незаконные мигранты
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14 час.
АП
Александр Поляничко
Спасибо нашим депутатам, ваша деятельность убивает наших парней, но набивает ваши карманы
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14 час.

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