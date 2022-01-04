Berg PRESS

427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот так вот, решили пустить в экономику спекулянтов и жуликов. Вот и бабахнуло.Президент Казахст...
  • Россиянин
    По моему, "поздно пить боржоми". Надо было с самого начала. А до этого Совет безопасности получается бездействовал?Президент Казахст...
  • Николай Герасименко
    Если речь идёт о ролике, показанном на Соловьёв Live, то это элементарные 3,14здешь и провокация.Казахстанские сил...

Экс-глава НАТО Расмуссен: нужно включить Украину и Грузию в альянс с ограничением 5 статьи

Экс-глава НАТО Расмуссен: нужно включить Украину и Грузию в альянс с ограничением 5 статьи

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в статье для Politico, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх