Экс-глава НАТО Расмуссен: нужно включить Украину и Грузию в альянс с ограничением 5 статьи

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в статье для Politico, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран.