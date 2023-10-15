Быстрыкин заинтересовался воздухом в Новосибирске, после обращения детей в противогазах

Жители Заельцовского района пожаловались на качество воздуха, подойдя к вопросу креативно.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада о результатах проверки по обращению от жителей Заельцовского района Новосибирска.
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