Протесты в Белграде набирают силу: студенты, артисты и преподаватели выходят на улицы Ирина ВальковаБелград охвачен масштабными протестами, участники которых выражают недовольство действиями властей после трагедии в Нови-Саде.
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