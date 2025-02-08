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Протесты в Белграде набирают силу: студенты, артисты и преподаватели выходят на улицы

Протесты в Белграде набирают силу: студенты, артисты и преподаватели выходят на улицы

Протесты в Белграде набирают силу: студенты, артисты и преподаватели выходят на улицы Ирина ВальковаБелград охвачен масштабными протестами, участники которых выражают недовольство действиями властей после трагедии в Нови-Саде.

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