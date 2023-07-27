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5 млрд руб на ввозе полчищ мигрантов" - В Питере арестован депутат-лидер ОПГ за незаконную легализацию мигрантов в России

Массовому приезду нелегалов в страну способствует лоббирование интересов со стороны депутатского корпуса.

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Комментарии
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ЮН
Юрий Назаренко
Соляная кислота- это перебор. Хватит и скипидара.
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43 мин.
Наталья Иванова
Эта Черная Орда нахлебников Сама не уйдет! Они уже сейчас сбиваются в стаи преступных грабителей, рэкетиров! Эти &quot;специалисты&quot; приехали в Россию не работать, а грабить, убивать и насиловать, этим и занимаются все 30 лет своей независимости! Я ничего не покупаю не только у них, но и продукты из Прибалтики, Украины, Грузии. Главное, на мой взгляд, не давать им работу, не принимать их детей в школы и детсады, не платить никакие им льготы. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить ЗАКОННОСТЬ получения нашего гражданства.
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30 мин.
Мельников Александр
То что надо сажать и надолго и этого &quot;депутата&quot;, и всех сопричастных понятно. А вот о том что делается по аннулированию права нахождения в России мигрантов легализовавшихся с нарушением законов РФ, информации нет. Если легализовано 100 тыс. То и привлекать к ответственности, высылая и сажая надо их всех, вместе с чадами и домочадцами. Даже говоря о взятках, дача взятки является уголовным преступлением. И одно это преступление уже является основанием для привлечения к уголовной ответственности и дальнейшей депортации. Но там же и использование подложных документов, что тоже является уголовным преступлением. Думается проверять надо всех мигрантов, до единого.
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25 мин.

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