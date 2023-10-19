ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Невестка плохо ухаживает за сыном

Невестка плохо ухаживает за сыном

Как матери смириться с таким отношением невестки к моему сыну? Меня саму воспитали хозяйственной, заботливой и чистоплотной хозяйкой.

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Комментарии
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ct
cto talykova
Фу ты ну ты. Это надо же плохо ухаживает.Он лежачий больной. Мамочка опомнись. Может вам и нравилось быть прислугой,а она желает быть женой любимой. Муж до 80 лет варил мне кофе по утрам. А я целый год до его смерти меняла ему памперсы. Не лезте в чужую семью, даже если она и семья вашего сына.
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8 час.
Элина Морозова
Сыночку надо вернуться к мамочке на обслуживание и попечение.
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7 час.

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