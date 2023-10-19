Невестка плохо ухаживает за сыном

ct

cto talykova

Фу ты ну ты. Это надо же плохо ухаживает.Он лежачий больной. Мамочка опомнись. Может вам и нравилось быть прислугой,а она желает быть женой любимой. Муж до 80 лет варил мне кофе по утрам. А я целый год до его смерти меняла ему памперсы. Не лезте в чужую семью, даже если она и семья вашего сына.