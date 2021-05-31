Только новостиПолитика«Северный поток-2» заставит Киев идти на поклон к Москве Вероятнее всего, уже осенью трубопровод «Северный поток-2» будет достроен и запущен в эксплуатацию.Вернуться к статье81НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSSSasha Sokolovэто не наши проблемыВладимир Доринох уж этот - ущербный жидёнок; не смешно . . .Владимир ДоринSSSasha Sokolovкому отвечал то? самому себе что бы ущербный жиденок)))Геннадий СытникИ? Тебе то что?SSSasha Sokolovа тебе?Геннадий СытникМне пох на дуркаину. Тебе в карман нагадить - это приятно.Vladimir LioubimcevНа поклон им идти не разрешат хозяева, а будут по возможности перекупать российский газ у Евросоюза дороже, чем закупали ранее, пока вели себя хорошо, , или дорогой сжиженный у США, через Польшу. А люди будут зимой мерзнуть, денег не хватит покупать газ, чтобы отопить свои дома и квартиры. Центрального отопления на Украине уже почти нет.Комментировать
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