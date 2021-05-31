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«Северный поток-2» заставит Киев идти на поклон к Москве

«Северный поток-2» заставит Киев идти на поклон к Москве

Вероятнее всего, уже осенью трубопровод «Северный поток-2» будет достроен и запущен в эксплуатацию.

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Sasha Sokolov
это не наши проблемы
Владимир Дорин
ох уж этот - ущербный жидёнок; не смешно . . .
Владимир Дорин
Sasha Sokolov
кому отвечал то? самому себе что бы ущербный жиденок)))
Геннадий Сытник
И? Тебе то что?
Sasha Sokolov
а тебе?
Геннадий Сытник
Мне пох на дуркаину. Тебе в карман нагадить - это приятно.
Vladimir Lioubimcev
На поклон им идти не разрешат хозяева, а будут по возможности перекупать российский газ у Евросоюза дороже, чем закупали ранее, пока вели себя хорошо, , или дорогой сжиженный у США, через Польшу. А люди будут зимой мерзнуть, денег не хватит покупать газ, чтобы отопить свои дома и квартиры. Центрального отопления на Украине уже почти нет.

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